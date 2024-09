Aggredisce un anziano con un tondino di ferro, arrestato per tanto omicidio

Aggredisce un anziano con un tondino di ferro durante una lite per le auto, operaio di 63 anni arrestato per tentato omicidio. La lite è scoppiata nel pomeriggio per futili motivi. Secondo al ricostruzione dei carabinieri della stazione temporanea di Flumini a Quartu un operaio quartese di 63 anni e un pensionato di 73 hanno discusso per il parcheggio delle auto.

Il più giovane dei due contendenti ha perso in mano un tondino di ferro lungo circa due metri e ha cominciato a colpire l’anziano sulla testa e sul costato. “La vittima, un uomo anziano, pensionato e sposato, ha subito ferite gravi, tra cui il distacco dell’orecchio sinistro e lesioni importanti al costato – spiegano carabinieri -. Immediatamente soccorso dai presenti, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima di Cagliari, dove è stato ricoverato. Nonostante le ferite riportate, fortunatamente ora la sua vita non è in pericolo“.

L’aggressore si è dileguato ed è andato a nascondersi dentro casa sua. Ma i carabinieri sono subito risaliti alla sua identità e l’hanno raggiunto e arrestato poco dopo. Ora l’operaio di 63 anni si trova nel carcere di Uta con le accuse di tentato omicidio e porto di oggetti atti ad offendere: il tondino di ferro è sotto sequestro.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui