L’Ilva travolge l’Olbia 3-0, non basta il sostegno di Francesco Totti

L’Ilva domina e vince 3-0 la gara d’esordio con l’Olbia

Olbia in difficoltà e Ilva in grande forma, i maddalenini vincono 3-0 il derby nella prima gara del campionato di serie D. Due settimane fa l’Ilva aveva passato aveva vinto ai rigori in Coppa Italia, oggi ha dominato per tutta la gara. Sotto gli occhi di Francesco Totti. Il Pupone era in tribuna al Nespoli per seguire la partita dei figlio Cristian. Ma più che altro ha visto le azioni dell’Ilvamaddalena.

Nel primo tempo tante occasioni da rete, ma l’Ilva non è riuscito a sbloccare il risultato a causa di una traversa. Blazevic porta in vantaggio l’Ilva al 65esimo e poco prima dello scadere la situazione degenera. All’85esimo una doppia espulsione tra i bianchi costringe l’Olbia a chiudere la gara con 9 uomini in campo. L’Ilva raddoppia al 90esimo con Lobrano e cala il tris nel recupero con Tapparello.

