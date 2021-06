La campagna vaccinale in Sardegna accelera ancora.

Nuova accelerazione sui vaccini nell’Isola. Nella giornata di ieri, in Sardegna, sono state somministrate circa 19mila dosi. Un numero di inoculazioni superiore al target giornaliero indicato dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid.

Complessivamente sono oltre il milione e 53mila le dosi somministrate nell’Isola, dove più del 47% della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose, mentre arriva al 20% la platea di chi ha completato l’intero ciclo vaccinale. Nella campagna per fasce d’età, raggiungono l’88% gli over 80 vaccinati con la prima dose, mentre il 78% ha completato il ciclo. Salgono invece a 752mila le prenotazioni registrate tramite la piattaforma di Poste Italiane. Verso la conclusione la campagna di vaccinazione per le isole minori, per la quale la settimana scorsa sono state completate le seconde somministrazioni a La Maddalena.

Da oggi a domenica si procede invece con le seconde inoculazioni per i cittadini di Carloforte, dove, nella prima fase, è stato immunizzato il 90% della popolazione vaccinabile. La campagna sulle isole completerà quindi il ciclo con la successiva tappa a Sant’Antioco.

(Visited 150 times, 150 visits today)