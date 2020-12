I vaccini in arrivo in Sardegna.

Dovrebbero arrivare oggi in Sardegna nuove dosi di vaccino anti Covid. Delle circa 469.950 fiale che giungeranno in giornata in Italia, circa 4mila sono attese sull’Isola. La consegna di queste dosi sarà effettuata direttamente dalla Pfizer nei primi 203 siti di somministrazione individuati dal commissario Domenico Arcuri in accordo con le Regioni.

Le consegne saranno previste non solo nella giornata di domani, ma anche il 30 dicembre fino al 31 dicembre. Dopo le 180 dosi, arrivate in Sardegna, quindi, per il Vaccine day, mercoledì 30 dicembre sono attese altre 4mila, su 33mila previste per tutto gennaio.

I vaccini serviranno per immunizzare gli operatori socio-sanitari, pazienti e dipendenti delle case per anziani. Ogni settimana sono previste 5mila fiale per ogni invio. Nelle province locali saranno installati i gazebo primula per somministrare le dosi.

