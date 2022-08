Trasferito un 51enne in pericolo di vita da Cagliari a Milano.

Si è concluso il trasporto sanitario d’urgenza effettuato da un C-130 dell’Aeronautica Militare, che ha volato da Cagliari a Milano con a bordo una uomo di 51 anni in imminente pericolo di vita.

Ieri il velivolo è decollato da Pisa per la Sardegna, dove è atterrato, alle 19:30 circa, all’aeroporto militare di Decimomannu. Qui ha imbarcato il paziente, anche in questo caso a bordo di un’ambulanza e sotto costante supervisione medica. Il velivolo è poi decollato alla volta di Milano Linate, dove è atterrato alle 22:30. Da qui il paziente è stato rapidamente trasferito all’ospedale Niguarda per le cure necessarie.