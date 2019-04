Gli interventi dei vigili del fuoco di Sassari.

Tetti divelti, alberi abbattuti o pericolanti, danni alle antenne delle tv e alle insegne delle attività commerciali. Il maltempo non ha dato tregua alla Sardegna in questo weekend pasquale. I danni maggiori si sono registrati nel sud dell’isola, dove c’è stata una vittima. Ma anche a Sassari sono numerosi i disagi registrati. Solo nella giornata di oggi i vigili del fuoco sono stati impegnati in oltre 50 interventi per il forte vento.

Gli uomini del 115 hanno proceduto

senza sosta, in tutta la provincia, per la messa in sicurezza ora di una tettoia, ora di un cartellone, ora di un albero. Un lavoro praticamente incessante per le squadre di pronto intervento. Fortunatamente, non sono risultate persone ferite. Nelle prossime ore, la situazione meteo dovrebbe essere in via di miglioramento.

(Visited 143 times, 143 visits today)