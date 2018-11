Furto e colluttazione a Sassari.

Un tentativo di furto in casa è avvenuto questa mattina in via Sulcis, nel quartiere di Monte Rosello a Sassari. Due condomini hanno colto in flagrante sulle scale un ladro. In quel momento l’uomo cercava di entrare in un’abitazione. Il ladro come ha notato i condomini ha reagito molto male spingendo uno di loro e dandogli un pugno. Mentre l’altro si è visto sopra il ladro che gli ha staccato a morsi un pezzo di orecchio. Dopo questa colluttazione il ladro è riuscito a scappare velocemente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno avviato le indagini e il 118. I due feriti si trovano ora all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

(Visited 212 times, 212 visits today)