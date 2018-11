Foto sexy in rete, la marescialla dei carabinieri arriva in Sardegna

Foto sexy in rete.

Un maresciallo donna, F.G. di Roma, è stata trasferita da quattro giorni in Sardegna per delle presunte foto hot. Le sue foto da giorni circolano in rete causando molto imbarazzo in caserma e nell’Arma dei carabinieri. Alcune foto sono semplici e poco hot perchè la ritraggono in divisa d’ordinanza, mentre altre sembrerebbero più piccanti e sexy.

L’Arma ha deciso per il trasferimento d’urgenza in altra sede. Ma non è chiaro in base a quale reato, ammesso che ce ne sia uno, o se per proteggerla dal momento che hanno iniziato a circolare anche informazioni personali come il suo stato di servizio. Pare che quelle foto non siano state messe intenzionalmente online dalla marescialla ma da qualcuno che ne era in possesso. Ora si sta cercando di fare luce per capire come siano circolate le foto sul web. La questione è oggetto di un’indagine da parte dell’Arma dei carabinieri.

(Visited 1.144 times, 1.144 visits today)