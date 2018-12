Licenziati a pochi giorni dal Natale: iniziano lo sciopero della fame

Sciopero della fame.

Hanno iniziato lo sciopero della fame in piazza d’Italia a Sassari, davanti alla sede della Prefettura, per difendere il diritto al lavoro. Sono 50 i lavoratori dell’ex gruppo Secur, il servizi di vigilanza e portierato per l’Ats e per l’Aou di Sassari. Tutti i lavoratori stanno ricevendo da ieri le lettere di licenziamento. Un vero e proprio pacco di Natale.

Il servizio per la vigilanza delle strutture sanitarie pubbliche è stato assegnato con un appalto, a un’associazione di imprese guidata dalla Coopservice. Con questo appalto i 50 lavoratori non stati inclusi, perdendo il loro posto di lavoro. Da ieri hanno iniziato lo sciopero della fame a pochi giorni dal Natale.

