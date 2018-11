Ruba il dopobarba e colpisce al volto il titolare, arrestata una donna

Ripresa dalle telecamere.

Nella mattinata di ieri, personale della sezione volanti della Questura , in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Sassari, ha tratto in arresto una 37enne sassarese per rapina impropria.

L’episodio risale al mese di settembre u.s., quando la donna dopo aver sottratto una boccetta di dopobarba, presso un esercizio commerciale del quartiere Latte Dolce, pur di guadagnarsi la fuga, aveva colpito al volto la responsabile del negozio che aveva cercato di fermala.

Gli agenti, prontamente intervenuti sul posto, sono riusciti attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza presente nell’attività, a risalire all’identità della donna, nota per i suoi trascorsi giudiziari.

(Visited 83 times, 83 visits today)