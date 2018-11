Il nuovo sito del Comune.

Il Comune di Olbia pubblica il nuovo sito dove è possibile accedere ai servizi online dedicati ai cittadini e rimanere costantemente aggiornati sulle ultime notizie da parte del Municipio. Un portale semplice e veloce, è migliorata l’accessibilità delle pagine e consente a tutti gli utenti di reperire più facilmente le informazioni.

La nuova pagina garantisce la massima fruibilità dei contenuti tramite una struttura studiata appositamente per velocizzare i tempi di navigazione. Il sito si presenta con una veste grafica totalmente rinnovata e in versione responsive, ossia compatibile per la visualizzazione da parte di smartphone e tablet. L’indirizzo è http://www.comune.olbia.ot.it/it