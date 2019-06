Le finali di Sanremo Rock.

Si sono dovuti fermare solo alle semifinali i Tracy Grave. La band di Ozieri, infatti, non ha superato la selezione per l’accesso alle finali della 32esima edizione di Sanremo Rock. L’elenco dei 16 che proseguiranno la competizione è stato comunicato nella tarda serata di ieri, 6 giugno.

Resta, comunque, la soddisfazione di essere tra i 130 migliori artisti della scena rock in Italia. “E’ stata una bellissima esperienza – ha dichiarato Viper, bassista della band – Siamo contenti comunque anche perché sono passate altre due band sarde, i Mildred di Porto Torres e i Do it yourself di Sarroch. Andremo con la bandiera dei quattro mori a fare il tifo per loro”.

