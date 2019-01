Studi e tirocini all’estero con l’Università: in scadenza il bando

E’ possibile presentare la domanda fino al 22 gennaio.

Ultimi giorni per partecipare al bando Ulisse 2018/2019. Si tratta dei finanziamenti che l’Università di Sassari mette a disposizione per le mobilità studentesche a fini di studio o di tirocinio verso i Paesi extraeuropei o verso Paesi europei non eleggibili per i programmi Erasmus for Study ed Erasmus Traineeship, nell’ambito del programma di ateneo Ulisse.

Gli studenti e le studentesse interessate potranno presentare la candidatura fino alle 12 e 30 del 22 gennaio 2019. Il bando di concorso è pubblicato sul sito dell’Università di Sassari. I candidati dovranno sottoporsi obbligatoriamente a un test di verifica delle conoscenze linguistiche.

Possono accedere ai finanziamenti gli iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale, alle scuole di specializzazione, ai corsi di master e di dottorato dell’Università di Sassari che siano in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione. L’anno scorso al programma Ulisse avevano partecipato 125 studenti.

La mobilità dovrà avere durata minima di 30 giorni e dovrà concludersi entro il 10 novembre 2019. Per ricevere il supporto e le informazioni necessarie, gli studenti potranno rivolgersi all’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università di Sassari (Piazza Università 11, Palazzo Zirulia, Sassari).

(Visited 30 times, 35 visits today)