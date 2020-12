Tra Sassari e la Gallura 184 nuovi casi di coronavirus

La situazione coronavirus.

Oggi in Sardegna sono stati registrati 445 nuovi casi positivi al coronavirus. Sale quindi a 22.340 (+ 445) il totale dei casi positivi sull’Isola. Lo ha comunicato la Protezione civile nel consueto bollettino di giornata

Si registrano quattro decessi (453 in tutto). Le vittime: due uomini e una donna residenti nella Città Metroplitana di Cagliari, rispettivamente di 79, 70 e 87 anni, e una donna di 94 residente nella provincia del Sud Sardegna Sono invece 577 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (sei in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 66 (-2) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.240.

Sul territorio, di 22.340 casi positivi complessivamente accertati, 4.628 (+47) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 3.560 (+93) nel Sud Sardegna, 1.809 (+26) a Oristano, 4.128 (+95) a Nuoro, 8.215 (+184) a Sassari.

ricoverati_con_sintomi 577 terapia_intensiva 66 totale_ospedalizzati 643 isolamento_domiciliare 13.240 totale_positivi 13.883 nuovi_positivi 445 dimessi_guariti 8.004 deceduti 453 casi_da_sospetto_diagnostico 9.641 casi_da_screening 12.699 totale_casi 22.340 tamponi 379.431 casi_testati 318.301

(Visited 362 times, 362 visits today)