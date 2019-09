Un esercito di oltre 40 giovani atleti per Olbia Nuoto

Impegnati nelle gare del Comitato Regionale Nuoto.

Sarà un vero esercito di giovani campioni quello che dal prossimo mese di ottobre con i colori di OlbiaNuoto sarà impegnato nelle gare del calendario del Comitato Regionale Nuoto.

Oltre quaranta altleti di ogni età, per rappresentare la città di Olbia a partire dal prossimo 1 ottobre. Per tutti è già iniziata una attenta preparazione sotto la guida di Danilo Lanzi,che vanta nel suo curriculum di allenatore le brillanti prestazioni di alcuni atleti sardi portati alla ribalta nel panorama nazionale,e di Carlo Capotosti allenatore di successo capace di far brillare alcuni fra i più titolati campioni italiani, e del pluri Campione Italiano ed Europeo William Careddu.

Sarà un calendario impegnativo e fitto di appuntamenti e Olbia sarà rappresentata per la prima volta dal team OlbiaNuoto. Nel Campionato Italiano già brillano i nomi di GianLuca Russu nei Juniores e Riccardo Anedda nei Ragazzi. Il settore giovanile, grazie alla presenza di William Careddu ha già saputo fare la differenza in più occasioni.

William Careddu quest’anno si è riconfermato Campione Italiano nella Categoria Master e lo scorso mese di Agosto in Corea ha partecipato ai Mondiali, portando a casa un 4° posto nei 50 Delfino e nei 50 stile libero: un 5° posto nei 100 stile libero e un &° posto nei 100 Delfino.

Fitto di impegni il calendario della Struttura Air Sporting Club che oltre alla piscina nella quale di svolgono anche gli allenamenti per i diversi campionati del team OlbiaNuoto, comprende anche una fra le più apprezzate palestre, regno indiscusso di campioni che non lasciano al caso nessun passaggio del proprio allenamento. La struttura al piano terreno ospita l’Accademia Petrosyan del Team Rama, tempio indiscusso delle arti marziali e della difesa personale. Sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi della struttura.

(Visited 72 times, 87 visits today)