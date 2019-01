L’attaccante arriva dal Rimini in prestito.

L’attaccante Giacomo Cecconi è il primo rinforzo annunciato dall’Arzachena Calcio per la stagione in corso. L’attaccante, proveniente dal Rimini, classe 1995, in questa stagione ha trovato poco spazio nell’undici riminese, con 13 partite e una rete. Nella scorsa stagione, giocata in Serie D nelle fila del Romagna Centro con 33 partite e 16 gol.

Cecconi, cresciuto nelle giovanili del Rimini, fu acquistato dal Bologna per 60.000 euro, ma nel 2015 i felsinei non gli rinnovarono il contratto dopo un grave infortunio che gli costò la rottura del legamento crociato di un ginocchio. Dopo un anno di stop e la ripresa degli allenamenti col San Marino, il riscatto è arrivato lo scorso campionato in D con il Romagna Centro.

Cecconi è l’attaccante di peso annunciato nei giorni scorsi dal mister Giorico. L’attaccante arriva dal Rimini con la formula del prestito con il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo riservato all’Arzachena.

