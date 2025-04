Un atleta di Buddusò vince la Nuraghes Marathon Sardinia

La vittoria di Vincenzo Salis alla Nuraghes Marathon Sardinia.

Una giornata storica per l’atletica sarda quella di ieri, a Oristano, dove si è disputata la Nuraghes Marathon Sardinia, la prima maratona organizzata nell’Isola dopo sette anni di assenza. A riportare la distanza regina dell’atletica sulle strade della Sardegna è stata la società sportiva NuMaS, che ha radunato nel centro cittadino centinaia di appassionati e atleti provenienti da ogni angolo della regione e non solo.

A conquistare il gradino più alto del podio è stato Vincenzo Salis, portacolori dell’Atletica Buddusò, che ha tagliato il traguardo in piazza Roma fermando il cronometro a 2 ore, 39 minuti e 20 secondi. Alle sue spalle il keniano Evans Kipkorir, che ha concluso in 2h40’29”, seguito da Mario Fadda della Sulcis Atletica Carbonia, terzo con il tempo di 2h42’29”. A completare la top five, Federico Ortu del Cus Cagliari (2h44’38”) e Cristian Lai della Nuova Atletica Sestu (2h45’18”).

La manifestazione ha visto la partecipazione complessiva di oltre 570 persone. Alla partenza della maratona, scattata alle 9 del mattino, si sono presentati in 333, su 414 iscritti. A questi si sono aggiunti 116 atleti impegnati nella prova a staffetta e 124 partecipanti alla camminata di 5 chilometri, pensata per coinvolgere anche i non agonisti e promuovere uno stile di vita attivo.

L’organizzazione ha dovuto fare i conti con alcune criticità lungo il percorso, che hanno portato diversi atleti a sbagliare strada, compromettendo in parte le loro prestazioni. Nonostante ciò, l’evento è stato accolto con entusiasmo sia dagli atleti sia dal pubblico, che ha affollato le strade del centro oristanese per sostenere i maratoneti.

