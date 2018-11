Il lavoro dell’associzione Atletica Gallura.

Atletica Gallura è una realtà sportiva, con sede ad Arzachena, nell’impianto sportivo Biagio Pirina. L’associazione promuove l’atletica leggera sul territorio gallurese, oltre che ad Arzachena i corsi vengono fatti anche presso la Maddalena dove è presente la sede legale.

L’associazione svolge corsi di atletica leggera per bambini e ragazzi e attività di propedeutica diretta alla disciplina atletica leggera per soggetti diversamente abili, in ambito di disabilità intellettiva e relazionale. È una realtà legata alla federazione italiana di atletica leggera con istruttori e tecnici FIDAL. Sono l’unica realtà di atletica leggera della Gallura legata alla FISDIR, ovvero federazione italiana sport disabili intellettivi e relazionali.

Gli operatori sono qualificati come assistenti tecnici e istruttori federali abilitati all’ insegnamento con soggetti diversamente abili. La struttura collabora, inoltre, con neuropsichiatri di riferimento e psicologi. A breve inizierà il corso di operatore sportivo “Acsi Atletica Leggera”, rivolto a tutti coloro che vogliono approfondire le loro conoscenze in materia di preatletismo e di disciplina atletica leggera. Il corso è aperto a tutti. Per informazioni sui corsi di atletica leggera contattare il numero 342.3017640 Ilaria, 3343909318 Matteo, Giovanna 3400953836 e Giovanna 3333513714.

