Le condizioni del tribunale.

Attività semi paralizzate nel tribunale di Tempio Pausania. Un guasto improvviso ha mandato in tilt il sistema informatico e per tutta la mattina la rete era isolata con una serie di disagi e servizi limitati. Generalmente accade nel fine settimana, quando aggiornano il sistema, questa volta è a metà settimana. Anche il settore della Giustizia sta passando dal cartaceo al digitale, ma non è un passaggio semplice. Si teme per un attacco hacker ma si attendono nuovi riscontri.

Il tribunale di Tempio però versa in una situazione critica, i bagni sono inagibili. E’ presente un solo bagno agibile per gli avvocati il resto è riservato e chiuso a chiave. Se piove il tetto diventa una piscina e il sistema di sicurezza non è dei migliori e si ha paura che qualche pezzo di cemento possa cadere durante una seduta in tribunale. La facciata esterna perde pezzi. D’inverno i riscaldamenti non funzionano perchè il gasolio non arriva e in estate c’è caldo.

Mentre nello stabile dove c’è la Procura dell’ufficiale giudiziario e il giudice di Pace il bagno delle donne pare sia rotto da prima dell’estate. Insomma a quanto raccontano alcuni avvocati del tribunale a non funzionare non è solo il sistema informatico.

