Successo per il Tc Moneta di La Maddalena

“Una vittoria ambiziosa, che dedichiamo a tutti i nostri tifosi. Siamo davvero un bellissimo gruppo, e adesso con i ragazzi tornerò a lavorare per i prossimi appuntamenti”. A parlare è Sebastiano Asara, direttore sportivo del Tennis Club Moneta 2021 di La Maddalena, che a distanza di una settimana dalla doppia sfida contro il Match Ball Firenze commenta con orgoglio la conferma del club maddalenino in Serie B2 anche per la stagione 2026.

Dopo la salvezza, l’attenzione si sposta ora sull’organizzazione del prossimo evento: il Rodeo Open Nord Legno, in programma dal 14 al 17 agosto. Un appuntamento importante che testimonia la vitalità e l’impegno di una realtà sportiva ormai consolidata nel panorama nazionale, nonostante le dimensioni ridotte del circolo.

La vittoria sul Match Ball Firenze e la permanenza in B2.

Il campo ha confermato il valore del progetto. Il Moneta aveva vinto 4-2 a Firenze il 22 giugno nella gara d’andata dei play-out, e ha replicato lo stesso risultato nel ritorno giocato il 29 giugno davanti al pubblico di casa. Punti decisivi sono arrivati dai singolari di Matteo Viola e Marco Dessì, mentre Luigi Corrias e Alessandro Califano si sono dovuti arrendere nei rispettivi match. La salvezza è stata blindata con le vittorie in entrambi i doppi, che hanno chiuso l’incontro con il punteggio di 4-2.

Il circolo, presieduto da Rosario Fersini, con Gabriella Cossu e lo stesso Asara nel direttivo, ha affrontato una stagione complessa, confrontandosi con club di spessore come Napoli, Cagliari e Firenze. Nonostante le difficoltà logistiche – il Tennis Club Moneta è l’unico della Serie B2 a disporre di soli due campi – la squadra ha mostrato determinazione e competitività, confermandosi ancora una volta all’altezza del campionato.

