Il Tennis Club Moneta di La Maddalena si gioca il tutto per tutto davanti al suo pubblico.

Il Tennis Club Moneta di La Maddalena si prepara a vivere un appuntamento decisivo per la propria permanenza in Serie B2 Nazionale. Domani, sabato 29 giugno, a partire dalle ore 10, i campi in terra battuta del circolo maddalenino ospiteranno il ritorno dei play out contro il Match Ball Firenze, una delle società più blasonate del panorama tennistico italiano.

La gara d’andata, disputata il 22 giugno a Firenze, ha visto la formazione sarda imporsi con un importante 4-2, frutto di determinazione, compattezza e qualità tecnica. Il punteggio, tuttavia, lascia ancora aperto ogni scenario: per garantirsi la salvezza sarà necessario conquistare almeno tre incontri su sei.

La stagione 2025 ha rappresentato una vera e propria sfida per il club isolano, neopromosso nella categoria, che ha chiuso il proprio girone al quarto posto, affrontando avversarie di livello altissimo. Il sorteggio ha poi assegnato ai maddalenini lo spareggio salvezza contro i toscani, quinti classificati in un altro girone.

La formazione del TC Moneta di La Maddalena.

Fondamentale, nella costruzione della rosa, è stato il lavoro del direttore sportivo Sebastiano Asara, che ha saputo allestire un gruppo competitivo e ambizioso. Il colpo più rilevante è senza dubbio l’ingaggio di Matteo Viola, ex numero 118 del ranking ATP, reduce da un’esperienza in Serie A1 con il Park Genova, dove ha condiviso il campo con nomi del calibro di Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. In carriera ha disputato tutti i tornei del Grande Slam e ha vinto lo scudetto a squadre nel 2015.

Accanto a lui, completano la squadra Lorenzo Gallo (classifica 2.3), Marco Dessì (2.4), Luigi Corrias (2.4), Alessandro Califano (2.7), Gino Asara (3.1), Daniele Fersini (3.4) e Giacomo Califano (4.2). Un organico ben assortito, capace di affrontare con determinazione anche i momenti più delicati della stagione.

Il circolo, presieduto da Rosario Fersini con Gabriella Cossu e lo stesso Asara nel direttivo, rappresenta un’autentica eccellenza sportiva: è infatti il più piccolo d’Italia – con soli due campi – tra le 56 squadre che compongono la Serie B2 nazionale. Un dato che conferma il valore del lavoro svolto a La Maddalena e che impreziosisce il percorso fin qui compiuto.

La sfida di domani si preannuncia combattuta. Il Match Ball Firenze arriva in Sardegna con l’obiettivo di ribaltare il risultato, consapevole della difficoltà della trasferta ma determinato a non concedere nulla.

L’ingresso è gratuito. Il Tennis Club Moneta invita cittadini e appassionati a sostenere la squadra in un momento cruciale della stagione.

