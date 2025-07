Ecco i migliori risultati della maturità al liceo Gramsci di Olbia

Un anno scolastico impegnativo, ma pieno di soddisfazioni: bilancio positivo per la maturità al liceo classico linguistico Gramsci di Olbia. A raccontarlo è la dirigente scolastica, prof.ssa Salvatrice Enrica Scuderi, che ha voluto tracciare un bilancio dell’Esame di Stato da poco concluso, lodando l’impegno degli studenti e la qualità del lavoro svolto negli anni.

“Abbiamo avuto otto 100/100 con lode e cinque 100/100. In quasi tutte le sezioni ci sono stati buoni risultati che hanno confermato la qualità del percorso e la serenità dei candidati nell’affrontare gli Esami di Stato – spiega la dirigente –. Da tanto tempo non avevamo così tanti bei voti, i ragazzi sono andati veramente bene, hanno fatto un bel percorso. Prendere 100/100 (e anche la lode magari) è la conseguenza del percorso triennale. Hanno crediti pregressi, hanno una preparazione solida, non è un voto dell’ultimo anno”.

Su 124 maturandi complessivi, il 10,5% degli studenti ha conseguito il voto massimo (con lode e senza) all’Esame di Stato, un risultato che testimonia un percorso serio, solido e continuo nel tempo, nonostante le difficoltà incontrate.

“È un risultato frutto di un lavoro del triennio – prosegue la dirigente –. Considerato che questi ragazzi nel 2020 hanno iniziato il percorso scolastico con il Covid, al triennio si sono ben difesi e hanno acquisito tutte le competenze necessarie. Quindi un bel risultato, obiettivamente: era da tanto che non vedevo risultati così”.

Gli studenti eccellenti

100/100 e lode:

Riccardo Orgolesu, Valentina Filippeddu, Anna Valentino, Elena Bittu, Renato Careddu, Sabrin Kerroum, Melania Manca e Giulia Pitturru;

100/100:

Alice Maria Zecca, Tomaso Golme, Chiara Lutzu, Matteo Pirina e Aurora Selis

Hanno sfiorato il massimo risultato:

Sabrina Petrosi, Hugo Heck e Doris Salis con 99/100, Alice La Greca con 98/100, Rachele Giovanna Mureddu, Fabrizio Achenza, Alexandra Larisa Popa e Beatrice Multineddu con 97/100.

Il messaggio della dirigente ai diplomati

La prof.ssa Scuderi ha voluto anche rivolgere un augurio speciale agli studenti che ora si affacciano al futuro. “Io auguro che continuino a conservare la curiosità che hanno sino adesso avuto nei confronti dello studio, delle discipline e nei confronti della vita scolastica. Ho avuto grande soddisfazione quest’anno nel vedere degli ottimi risultati quindi credo veramente che abbiano tutte le caratteristiche e le possibilità per proseguire nell’università o anche al lavoro se volessero scegliere una strada diversa. Sono stati bravissimi, sono passati anche attraverso la pandemia, quindi è stata ancora più ardua la scelta di un percorso complesso come può essere quello di un liceo, ma anche importante perché fornisce tutte le potenzialità per poter intraprendere qualsiasi carriera. Auguro veramente ai miei studenti tutto quello che desiderano, e anche di più”.

A tutti i diplomati del Liceo “Gramsci” di Olbia, un grande augurio da parte della nostra redazione.

