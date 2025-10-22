Arriva un nuovo medico a Monti, gli orari dell’ambulatorio

L’arrivo del nuovo medico a Monti.

A Monti la dottoressa Maria Petroi è stata assegnata come medico di continuità assistenziale, garantendo un riferimento stabile per i cittadini. L’ambulatorio in via Regione Sarda 4 sarà aperto dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14 e il giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, offrendo copertura a chi finora era assistito dal servizio Ascot.

Gli utenti ancora senza medico di base possono recarsi presso l’ufficio comunale dello staff del sindaco per ritirare la scheda di iscrizione necessaria all’assegnazione alla dottoressa Petroi. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio comunale negli orari di apertura al pubblico al numero 0789-478213. L’arrivo del nuovo medico rappresenta una risposta concreta alle esigenze sanitarie del paese di Monti, migliorando l’accesso ai servizi di medicina generale e assicurando continuità e assistenza.

