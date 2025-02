Cagliari 0 Juventus 1.

Il Cagliari affronta la Juventus all’Unipol Domus con lo spirito della squadra che non ha nulla da perdere. Dietro, il Venezia ha smosso la classifica pareggiando 0 a 0 contro la Lazio. Da annotare anche la vittoria del Parma contro il Bologna: i gialloblù sono sotto il Cagliari di soli 2 punti. In campo, la stessa formazione rossoblù che ha affrontato l’Atalanta pareggiando 0 a 0 a Bergamo.

La Juventus, reduce dalla cocente eliminazione dalla Champions League, sta vivendo evidenti difficoltà che si traducono in un gioco non all’altezza delle aspettative, pur con una striscia di 3 vittorie consecutive.

Il primo tempo si è chiuso con la Juventus in vantaggio al 12′, dopo una dormita di Mina, che ha favorito la corsa solitaria di Vlahovic verso la rete. Il Cagliari prova ad attaccare col cuore, ma con una sola punta non riesce davvero a impensierire Di Gregorio.

Il secondo tempo ha visto il Cagliari avanzare il baricentro. Nell’ultimo quarto dona la Juventus spazzava il pallone in tribuna, ma il tempo non è bastato, ai rossoblù, per trovare il pareggio

Il primo tempo.

Le due squadre si sono divise i primi minuti con timidi tentativi offensivi. Primo vero pericolo per il Cagliari all’8′, su Calcio d’angolo, ma il colpo di testa di Vlahovic è alto. Al 12′ minuto Mina, anzichè rinviare senza guardare un brutto retropassaggio di Adopo, cerca di porsi fra il pallone e Vlahovic, che va via in velocità, supera Caprile sdefilandosi sulla sinistra, e lo batte in diagonale.

Al 16′ il pallone arriva in area a Felici solo a due passi dalla porta, che non ci crede, e lo guarda sfilare davanti a sè. Al 21′ Yildiz intercetta un pallone che la Juve ha lanciato in avanti e si trova a tu-per-tu con Caprile, che in uscita respinge il pallone in angolo. Al 24′ Augello intercetta un pallone al centro dell’area, ma lanciainvolontariamente Koopmeiners, che tira addosso a Caprile. Al 28′ Yildiz riceve un pallone al centro dell’area e tira in porta senza pensarci: Caprile respinge ancora.

Al 35′ Conceicao riceve il pallone al centro dell’area, ma lo svirgola. Contropiede del Cagliari, alla fine di una elaborata azione il pallone arriva a Zortea sulla trequarti, ma schiaccia il pallone a terra, facilitando la parata di Di Gregorio. Il Cagliari sembra essersi svegliato dal torpore, e si sta proponendo con insistenza in avanti. Luperto riceve il pallone in area, ma il suo colpo di testa esce molto al lato.

Generosi i tentativi di attacco del Cagliari, che ha la necessità di schierare un’altra punta. In più di una occasione Deiola si è trovato sulla trequarti di sinistra a “supporto” dell’unica punta Piccoli, dove servirebbe un giocatore con scatto e tecnica, come Luvumbo o Coman.

Il secondo tempo.

Cagliari in campo con Luvumbo al posto di Felici. Weah ferma subito l’angolano tirandolo per la maglietta e rimedia un giallo. Al 52′ Luvumbo ubriaca Locatelli di finte, ma viene fermato in angolo. Esce Deiola ed entra Coman: boato del pubblico. Il Cagliari ora ha due punte: Luvumbo e Piccoli, con Coman a sinistra e Zortea a destra a supportarli. Cross di Zappa ail 64′: il colpo di testa di Adopo è debolissimo, para Di Gregorio. Luvumbo sulla sinistra fa impazzire Weah: per tre volte in pochi secondi riesce a mettere al centro, senza trovare alcun rossoblù pronto a buttare il pallone in rete.

Nicola manda in campo Viola e Marin al posto di Adopo e Zortea. Luvumbo gioca ora a destra, ma non è efficace come nei primi minuti: deve sempre rientrare sul piede sinistro per crossare, e perde un tempo di gioco.

Vlahovic viene lanciato verso la porta e e viene spinto da Luperto, Caprile respinge e il Cagliari può ancora sperare nel pareggio. Vlahovic protesta e viene ammonito. Augello al volo, Weah di mano ferma il terzono del Cagliari, fallo, ma il terzino juventino viene risparmiato e non viene ammonito. Punizione calciata da Marin, colpo di Di Gregorio che respinger. Pallone a Viola, che si scontra con Mina, Coman tira, ma va al lato. Maggiore qualità in campo per il Cagliari dopo le sostituzioni, e maggior peso offensivo. La Juve soffre.

Cagliari in attacco.

Nicola tenta il tutto per tutto: fuori Makoumbou e dentro Pavoletti. La Juventus è tutta ripiegata in difesa. Due palloni in campo, Zappa tenta il tiro: fuori misura. Il Cagliari continua ad attaccare, la Juventus spazza. Sono 5 i minuti di recupero. Viola tenta il tiro quando scocca il 91′: fuori. Non arivano i cross a Pavoletti. La Juventus perde tempo clamorosamente. Caprile respinge un tiro di Kolo Mouani. Zappa ferma una pericolosissima azione di contropiede juventina. Il tempo trascorre tra falli laterali ed errori di costruzione del Cagliari, che rimane col colpo in canna.

Vince la Juventus, ed è una occasione sprecata per il Cagliari, che nei minuti finali è andato più volte vicino alla rete e ha fatto soffrire la Juventus. Un tempo regalato dal Cagliari, con diversi uomini di peso e qualità in panchina a guardare per 45′ il Cagliari difendersi.

Il tabellino.

CAGLIARI:

Caprile, Augello, Luperto, Adopo, Deiola, Zortea, Mina, Zappa, Makoumbou, Piccoli, Felici

Allenatore: Davide Nicola

A disposizione: Auselkis, Sherri, Coman, Viola, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Pavoletti, Obert, Gaetano, Luvumbo

JUVENTUS:

Di Gregorio, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceição, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, McKennie, Weah, Cambiaso

Allenatore: Thiago Motta

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Nico González, Thuram, Kolo Muani, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula

Reti: 12′ Vlahovic (J),

Ammonizioni: 49′ Weah (J), 78′ Vlahovic (J)

Arbitri:

Arbitro: Andrea Colombo (Como)

Assistenti: Fabiano Preti (Mantova), Giuseppe Perrotti (Campobasso)

Quarto ufficiale: Daniele Perenzoni (Rovereto)

VAR: Daniele Chiffi (Padova), Valerio Marini (Roma 1)

