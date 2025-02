Cagliari – Lazio termina 1 a 2, non basta il forcing finale ai rossoblù

Cagliari – Lazio, 1 a 2, vincono i biancocelesti.

Cagliari e Lazio si affrontano all’Unipol Domus nel posticipo della 23′ giornata della Serie A 2024/2025. La Lazio cerca punti per superare la Juventus al quarto posto, il Cagliari è a caccia di punti per staccarsi dalla zona calda nel basso della classifica. Le pur diverse motivazioni portano le due squadre ad affrontarsi a viso aperto, col Cagliari che nel primo tempo va più vicino alla rete, prima dell’unica vera occasione da gol laziale, capitalizzata al massimo dai biancocelesti. Stessa inerzia nel secondo tempo, con un finale tutto di marca rossoblù. Ma la Lazio torna in vantaggio con Castellanos, e gli uomini di Nicola non riescono a pareggiare. Termina 1 a 2 per la Lazio.

Il primo tempo.

Lunga fase di studio all’inizio della partita, le due squadre si guardano a distanza, senza senza particolari azioni offensive. All’11 il Cagliari va vicino alla rete, ma il diagonale di Zortea esce di poco al lato. Al 14 è Felici ad involarsi sulla sinistra, ma la Lazio ripiega in angolo. E’ il 17′ quando passa la Lazio, ma l’autogol di Mina è annullato in quanto era disturbato da un attaccante laziale che ha colpito il pallone con la mano ampiamente distante dal corpo. Al 33′ la Lazio cerca di forzare l’equilibrio col tiro da lontano di Castellanos, alto di poco. Poi si presenta in area con Gila, che inspiegabilmente mette il pallone al centro dove non c’è nessun laziale ad attenderlo. Buon momento della Lazio, che da qualche minuto gioca a ridosso della trequarti rossoblù, pur senza creare particolari pericoli.

Gol della Lazio.

Ma al 40′ sla squadra biancceleste si porta in vantaggio con Zaccagni che riceve il cross di Hysaj dalla destra e butta il pallone alle spalle di Caprile in scivolata. Risponde il Cagliari con Piccoli, ma la sua girata al volo all’ingresso in area è respinta in angolo da un difensore laziale.

Squadre al riposo, col Cagliari che avrebbe meritato di essere in vantaggio, e si trova, invece, a dover inseguitre i laziali, che hanno saputo sfruttare l’unica vera occasione creata.

Il secondo tempo.

Il Cagliari rientra in campo con grinta e va al tiro già nei primi secondi con Zortea, che sfiora il pareggio incrociando dal limite dell’area verso il palo alla destra di Provedel. Al 49′ Felici penetra in area sulla sinistra e mette al centro. La difesa biancoceleste respinge su Viola, il rimpallo favorisce Adopo, che dribbla un avversario e lo mette a sedere, ma tira al lato sul palo opposto con la porta spalancata davanti a sè.

Pareggiano i rossoblu, ma la Lazio torna in vantaggio.

Al 55′ una azione caparbia di Zortea porta il Cagliari a ottenere un calcio d’angolo. sul calcio d’angolo Piccoli, di testa, irrompe sul palo lontano e schiaccia in rete di testa. Poi è la Lazio a tornare vicina alla rete, un minuto dopo, ma Caprile è attento e respinge il colpo di testa di Romagnoli a colpo sicuro.

Al 63′ la Lazio torna in vantaggio con Castellanos, che riceve il palone al centro dell’area e lo piazza alle spalle di Caprile. Tee minuti dopo Piccoli è solo in area, il suo tiro va al lato, ma il rossoblù resta a terra per lo scontro con un difensore laziale. Nicola manda in campo Gaetano al posto di Viola.

Al 72′ la Lazio si trova con Zaccagni solo davanti a Caprile, ma il nuovo portiere rossoblù si distende in tuffo e manda in angolo. Contropiede immediato del Cagliari, ma Felici viene fermato in angolo. Riparte la Lazio e si trova nuovamente a tu per tu con Caprile, che compie un altro miracolo. Escono Zappa e Adopo, entrano Pavoletti e Deiola. Cagliari tutto in avanti, la Lazio è tutta a ridosso della propria area e soffre. Mina tenta la girata, respinta dal muro laziale. Mina gioca stabilmente in attacco, recupera un pallone sulla trequarti e lancia Piccoli, che viene anticipato da Provedel in uscita. Ci prova Deiola dalla distanza, il suo tiro viene deviato in angolo. Il Cagliari insiste con veemenza, la Lazio soffre e perde tempo ritardando le riprese di gioco. Nicola manda in campo anche Prati e Kingston per Makoumbou e Felici. Sono 5 i minuti di recupero. Pavoletti riceve al limite dell’area, tenta la girata, ma il pallone è altissimo sulla traversa. Poi arriva il fischio finale.

Le formazioni iniziali.

CAGLIARI:

Caprile, Augello, Luperto, Adopo, Viola, Zortea, Mina, Zappa, Makoumbou, Piccoli, Felici

Allenatore: Davide Nicola

A disposizione: Iliev, Sherri, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Pavoletti, Obert, Cogoni, Gaetano, Kingstone

LAZIO:

Provedel, Rovella, Guendouzi, Zaccagni, Castellanos, Romagnoli, Isaksen, Dia, Hysaj, Gila, Marusic

Allenatore: Fabrizio Del Rosso

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Tchaouna, Ibrahimovic, Zazza

Arbitri:

Arbitro : Gianluca Manganiello (Pinerolo)

: Gianluca Manganiello (Pinerolo) Assistenti : Alessio Berti (Prato), Alessandro Cipressa (Lecce)

: Alessio Berti (Prato), Alessandro Cipressa (Lecce) Quarto ufficiale : Marco Monaldi (Macerata)

: Marco Monaldi (Macerata) VAR: Daniele Paterna (Teramo), Rosario Abisso (Palermo)

