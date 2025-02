Palau si tiene in forma: ok a due nuovi parchi per l’allenamento

Ok dal Comune di Palau a due parchi per l’allenamento “calistenici”

Il Comune di Palau annuncia il via libera alla realizzazione di due parchi per l’allenamento: saranno a Barrabisa e Capannaccia. “Il documento d’indirizzo alla progettazione (Ddip), che precede la redazione del progetto di fattibilità, arriva su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Asole: – si legge -per l’installazione dei parchi, in aree comunali, saranno necessari 220mila euro, finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna.

“A Barrabisa l’area individuata è in via Grazia Deledda, mentre a Capannaccia sarà interessata la zona pianeggiante intorno a via Attilio Deffenu – continua la nota del Comune -. Le attrezzature, adatte a bimbi, giovani e adulti, consentono l’allenamento a corpo libero con parallele, sbarre, arrampicate. Ci saranno anche panche per addominali, cyclette, ellittica. Oltre a giochi con tappeti elastici, percorsi di arrampicata e molle”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui