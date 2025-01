Cagliari Lecce 4termina 4 a 1.

Il Cagliari oggi disputa una partita fondamentale contro il Lecce guidato dall’ex Marco Giampaolo, che nella classifica del campionato di Serie A sta sopra i rossoblù di 2 punti. Confermata la formazione iniziale del pareggio contro il Milan, con Felici largo a sinistra, Obert alle sue spalle e Mina al centro della difesa, e Viola in supporto dell’unica punta Piccoli.

Primo tempo.

Il Cagliari nei primi minuti trova spazio sulla sinistra. Al 1′ mette in difficoltà i giallorossi, che liberano in affanno. Al 9′ il cross di Adopo viene colpito da Viola di testa, con la sfera che termina al lato di pochissimo. La primissima occasione da rete nasce sulla destra. Zortea lancia sul fondo Zappa, che serve Felici al centro. La zampata del biondo esterno del Cagliari trova sulla sua strada Baschirotto, che ha il merito di porsi tra il pallone e la porta, evitando una rete praticamente fatta dal Cagliari.

Al 15′ è Zortea a sfondare sulla destra: il suo cross viene respinto in angolo da Dorgu. E’ il 16′, Zortea mette al centro dalla destra, la difesa del Lecce pasticcia, Adopo a botta sicura impegna Falcone nella parata della domenica. Un minuto dopo Zortea pesca Viola al centro dell’area, bravo a incunearsi tra i difensori, meno nell’intercettazione del pallone, mancato a due metri dalla porta.

Al 30′ Il pallone buono capita nella testa di Luperto, che non riesce a mandare in porta il pallone su cross da calcio di punizione. Finora il pallino del gioco è rimasto in mano ai rossblù, che hanno evidenziato la solita difficoltà a trovare la via della rete. Al 31′ è Caprile a salvare il risultato sul tiro del numero 9 salentino Krstovic. Subito dopo Felici sfonda sulla sinistra, il pallone arriva a Zappa, che trova sulla sua strada un difensore giallorosso: angolo. Da calcio d’angolo, colpo di testa di Piccoli: salva sulla linea Jean.

Cagliari sotto, passa il Lecce.

Al 40′ Viola viene lanciato in solitaria al centro dell’area e va in gol, ma era partito da posizione irregolare. Subito dopo il Lecce avanza in contropiede sulla sinistra, il pallone arriva a Pierotti, che lo piazza sul palo alla destra di Caprile, immobile. E’ lo 0 a 1 del Lecce. Due minuti di recupero non bastano allo sviluppo di ulteriori azioni degne di nota: le squadre vanno al riposo col vanataggio dei giallorossi.

Secondo tempo.

Nessun cambio nelle due formazioni all’inizio del secondo tempo. Il Lecce si fa subito pericoloso, ma Krstovic svirgola clamorosamente il pallone a pochi passi dalla porta. I giallorossi ci riprovano col tiro dalla distanza di Pierret, alto di poco. Al 50′ prima azione offensiva del Cagliari. Su calcio d’angolo Piccoli manda al lato di testa. Il Cagliari sostituisce Adopo, Makoumbou e Viola con Deiola, Marin e Gaetano. Al 55′ sembra la volta buona, cross di Zappa dalla destra, svetta Piccoli, colpo di testa: fuori. Gaetano attacca Falcone che che libera al lato. Potrebbe essere la scossa che serve a un Cagliari negli ultimi minuti senza verve.

Il Cagliari pareggia e sorpassa.

Al 59′ Deiola di tacco, il pallone arriva a Gaetano in area, il fantasista si gira, si allarga sulla destra e scarica in rete, è il pareggio del Cagliari. Al 64′ ci prova Deiola dalla distanza, Falcone in angolo. Sull’angolo, il pallone arriva a Luperto, che di schiena anticipa tutti e porta il Cagliari in vantaggio. Il Lecce sfiora il pareggio al 68′, ma i suoi attaccanti mancano di un soffio il pallone davanti a Caprile. Al 72′ Mina subisce un pestone volontario e gratuito da Rebic, che dopo il vaglio del Var viene espulso. Azione simile a quella che aveva portato all’espulsione di D’Ambrosio nella partita contro il Monza. Esce, tra gli applausi, Piccoli. Dentro, al suo posto, Augello, che dopo due minuti dal suo ingresso ci prova da fuori area. Il pallone sfiora il palo, con Falcone fermo a osservare.

Il Cagliari dilaga.

Al 79′ Deiola lancia Augello sulla sinistra, bellissimo cross a rientrare: c’è Zortea al centro dell’area. Il suo colpo di testa a incrociare batte Falcone, è il 3 a 1 rossoblù. All’83’ Obert riceve il pallone al limite dell’area di destra, fa un passo e lo piazza a girare tra palo e portere sulla sinistra. E’ il gol più bello della domenica. Subito dopo è Augello a provarci, ma il suo tiro va alle stelle. Esce Zortea, entra Pavoletti. Quattro minuti di recupero. Il Lecce vuole accorciare le distanze, ma il tiro di Krstovic si infrange sulla difesa rossoblù. Poi arriva il fischio finale.

Cagliari-Lecce 4 a 1.

Nicola ha saputo modificare la formazione rossoblù in corsa, trovando la quadra nel momento di maggior difficoltà del Cagliari. L’Ingresso di Gaetano ha, probabilmente, cambiato le sorti della gara, dando la scossa alla squadra e favorendo le azioni offensive dei rossoblù. Oggi positivo anche Deiola, che ha sfiorato la rete da lontano e ha lanciato di tacco Gaetano per la rete del pareggio.

Il tabellino.

CAGLIARI:

Caprile, Luperto, Adopo, Viola, Zortea, Mina, Zappa, Makoumbou, Obert, Piccoli, Felici

Allenatore: Davide Nicola

In panchina: Iliev, Sherri, Augello, Lapadula, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Wieteska, Palomino, Pavoletti, Azzi, Gaetano, Kingstone

LECCE:

Falcone, Baschirotto, Teemu Monte, Krstović, Guilbert, Dorgu, J. Helgason, Jean, Coulibaly, Pierotti, Pierret

Allenatore: Marco Giampaolo

In panchina: Früchtl, Samooja, Borbei, Rebić, Ramadani, Bonifazi, Burnete, McJannet, Karlsson, Kaba

Arbitri:

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)

Assistenti: Giuseppe Perrotti (Campobasso), Pietro Dei Giudici (Latina)

Quarto ufficiale: Gianluca Aureliano (Bologna)

VAR: Marco Serra (Torino), Paolo Mazzoleni (Bergamo)

Reti: 41′ Pierotti, 59′ Gaetano (C), 64′ Luperto (C), 79′ Zortea (C), 83′ Obert (C)

Ammonizioni: 52′ Adopo (C), 90′ Deiola (C),

Espulsioni: 74′ Rebic (L).

