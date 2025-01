Nuovo Pai di Olbia, ecco cosa cambia per i cittadini

Il nuovo Pai di Olbia.

Dopo anni di stop imposti dalla burocrazia, Olbia può finalmente ripartire. Il nuovo Piano di Assetto Idrogeologico (Pai) è operativo, ed è una boccata d’ossigeno per una città bloccata da troppi anni.

Con questo piano, si mettono fine alle rigidità che hanno paralizzato lo sviluppo e si danno regole chiare: sì alla sicurezza, ma senza impedire la crescita. I cittadini potranno fin da subito vedere la condizione del loro immobile, bloccato in termini edificatori dalla sigla Hi4, e sapere se la sua classificazione è cambiata o meno. Accedendo al sito del Comune, nell’apposita area, è stato infatti predisposto uno strumento di semplice utilizzo, e durante la conferenza il sindaco Nizzi ne ha dato una dimostrazione. Insomma, per sapere quali sono gli interventi possibili nella propria area, non si dovranno aspettare mesi di risposte da procedure lente e farraginose. Il Pai apre anche la possibilità di costruire in zone a rischio, come il rio Gadduresu e il rio Seligheddu, con alcune semplici regole di buon senso: no interrati, si piani terra rialzati. Un cambiamento che sblocca quartieri strategici e li restituisce alla città.

Il Pai prevede anche una novità rivoluzionaria. Chi investe nella sicurezza, mettendo a norma il proprio terreno, potrà richiedere una revisione dei vincoli. Un incentivo che potrebbe trasformare il volto della città, creando opportunità per privati e imprese.

Olbia ha un altro problema: i prezzi alti delle case in affitto, in una città dove tutte le strutture disponibili vengono trasformate in B&B (e simili) per turisti. Con il Pai, però, arrivano più case e meno speculazione. Ci saranno più controlli e chi pensava di poter affittare in nero dovrà rivedere i propri piani. L’obiettivo è tutelare i residenti mantenendo un’offerta abitativa sufficiente e a prezzi accessibili.

Gli effetti si vedono già: i progetti si moltiplicano, e Olbia si prepara a un futuro più dinamico. Il Pai è solo l’inizio di una rivoluzione: nei prossimi anni arriveranno anche il nuovo Piano Urbanistico Comunale (Puc) e altri strumenti per rilanciare l’economia.

L’amministrazione comunale promette una città moderna, sicura e finalmente libera dalla burocrazia asfissiante. “Abbiamo fatto un lavoro straordinario”, dice il sindaco sottolineando che il Pai non è solo un piano, ma un’opportunità concreta per migliorare la vita dei cittadini.

