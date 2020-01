Un precedente in Coppa Italia aveva portato fortuna ai Rossoblu.

Un fischietto sardo arbitrerà per la prima volta il Cagliari in serie A nella trasferta allo stadio Rigamonti contro il Brescia.

Antonio Giua di Calangianus infatti è stato designato per dirigere la delicata partita tra il Brescia, che deve fare di tutto per abbandonare il penultimo posto in calssifica, ed il Cagliari, che vuole invertire trend delle ultime 4 sconfitte e del 4 a 1 rimediato in coppa Italia contro l’Inter. Giua aveva già arbitrato e portato fortuna al Cagliari nella partita di Coppa Italia vinta 2 a 1 contro il Chievo dai rossoblu.

Non è la prima volta che un arbitro viene chiamato a dirigere una partita di una squadra della stessa regione e, con una squadra e un direttore di gara ai massimi livelli, prima o poi doveva succedere in Serie A anche per la Sardegna.

Domani alle 15 allo stadio Rigamonti di Brescia i sardi avranno quindi un uomo in più da tifare.

