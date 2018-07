Calcio, Alessandro Aloia bomber da esportazione

Bilanci e prospettive del centravanti olbiese Aloia.

Alessandro Aloia, dopo una probante stagione in Serie D ad Acireale, guarda con fiducia al suo futuro da attaccante di razza. “E’stato un anno molto importante. Sono cresciuto sia sotto l’aspetto tecnico che dal punto di vista umano“. Una piazza con tanta storia. “L’Acireale ha giocato vari campionati di Serie B“. Tifosi molto caldi. “Seguono la squadra numerosissimi anche in trasferta. Con loro si è creato uno splendido rapporto. Il loro sostegno è stato fondamentale nei momenti più difficili”.

Ottavo posto conclusivo in un girone durissimo. “Un risultato senza dubbio positivo”. Per Alessandro Aloia 6 gol all’attivo. “Sono soddisfatto del mio bottino, raggiunto nonostante un fastidioso infortunio che mi ha tenuto per un pò di tempo lontano dal terreno di gioco. Ho effettuato anche un buon numero di assist”. Dopo le esperienze con Lanusei ed Arzachena quella in Sicilia. “Ero stato lontano da casa anche militando con la Primavera dell’Avellino, ma stavolta le caratteristiche del torneo mi hanno fatto maturare molto“. Alessandro bomber da esportazione. “Ho ricevuto diverse richieste da società dello stesso raggruppamento e anche da altre regioni”. Una prospettiva che non dispiace affatto al centravanti olbiese. “Vorrei continuare la mia carriera fuori dalla Sardegna per prendermi le soddisfazioni che penso di meritare”. Senza voli pindarici, ma sempre con una consapevolezza. “A parlare è sempre il campo”.

Che anche in Sicilia ha dato il suo responso. “Sono arrivato da sconosciuto. Ho lasciato un ottimo ricordo. I tifosi granata mi chiamano spesso. Sono fiero di quanto ho fatto”. Tra una settimana spegnerà 22 candeline. “Nel mio futuro vedo impegno e convinzione delle mie possibilità. Sono certo che con il sacrificio si possono raggiungere traguardi di un certo rilievo”. Esploso con l’Olbia a 16 anni, contribuendo in maniera rilevante alla promozione in Serie D, Alessandro è un centravanti con la “c” maiuscola dotato di potenza, senso della posizione e fiuto del gol non comuni. Pronto a valutare l’offerta più consona al suo valore. Prima di scatenare ancora una volta la sua irrefrenabile voglia di gol.

(Visited 1 times, 1 visits today)