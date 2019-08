Calcio, Coppa Italia di Serie D: Torres – Arzachena e Muravera – Budoni

Oggi il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D.

Una Torres con rinnovate ambizioni e un’ Arzachena Academy Costa Smeralda tutta da scoprire si affronteranno questa sera alle 18:30 all’Acquedotto di Sassari per superare il turno e poter affrontare il Latte Dolce nel primo turno.

“Lavoriamo per fare delle correzioni come è giusto che sia in questa fase della stagione – afferma l’allenatore della Torres Mariotti -. Siamo reduci da due amichevoli, ho visto dei miglioramenti ma sarei presuntuoso se dicessi che siamo già pronti, c’è tanto da allenarsi e dobbiamo conoscerci come uomini prima che come giocatori. La gara sarà importante per fare un passo in più per il gruppo e migliorare i meccanismi. Ci sono squadre più forti di noi? Sulla carta sicuramente si, ma poi parla sempre il campo” . La gara sarà arbitrata dal signor Cosseddu della sezione di Nuoro.

A Muravera in scena il secondo derby sardo tra la squadra locale e il Budoni, alle ore 17. Un Budoni reduce dal test positivo pareggiato 0 a 0 contro la Nuorese affronterà un Muravera con ambizioni di alta classifica. La vincente delle due squadre andrà ad affrontare nel primo turno la vincente della partita Ostia Mare – Pomezia, in trasferta nel lazio. Dirigerà la gara il signor Silvestri della sezione di Roma.

(Visited 62 times, 62 visits today)