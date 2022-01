Calcio femminile, volge al termine il primo campionato sardo di Eccellenza

Tutto iniziò a Luras 7 anni fa.

Il calcio dilettantistico femminile in Sardegna ha trovato la sua massima espressione con il primo campionato di Eccellenza Regionale, edizione 2021-2022, che ha visto la partecipazione di 4 squadre, tre campidanesi, Su Planu, Cagliari Calcio, Città di Selargius e una gallurese, l’Olbia 1905.

Il Su Planu ha ormai vinto matematicamente il campionato con 18 punti, conquistando la promozione in Serie C, mentre l’Olbia, che deve ancora disputare 3 partite, è attualmente terza con 0 punti in classifica.

La massima serie calcistica femminile regionale nasce dopo un percorso iniziato nell’autunno del 2014, quando presso l’aula consiliare del Comune di Luras, fu presentato il progetto del Cagliari Calcio Femminile con un polo in Gallura.

I due protagonisti, Oscar Erriu coordinatore tecnico del settore giovanile del Cagliari Calcio e Gian Piero Pinna attualmente consigliere del direttivo del C.R. LND Sardegna. Una decina di ragazze e le relative famiglie, provenienti da diverse località della Gallura, aderirono al progetto. Il campo di allenamento individuato, il Limbara di Luras, concesso e utilizzato a titolo gratuito, il torneo disputato era quello riservato alla categoria Esordienti provinciali, curato e organizzato dalla Delegazione Provinciale di Tempio Pausania.

Un percorso non privo di criticità, tante le difficoltà logistiche ed organizzative, ma il progetto già dal primo anno iniziò a dare le prime soddisfazioni con la partecipazione al Torneo CONI Nazionale organizzato a Villasimius che vide le ragazze galluresi confrontarsi e ben figurare con squadre blasonate tra cui Napoli, Roma, Bologna e Bari.



Il progetto fu poi ampliato territorialmente anche alla zona del Cagliaritano, e allo staff tecnico organizzativo fu aggregato Giuseppe Panarello. Da subito i numeri divennero importanti. Due poli, quello gallurese e quello del campidano, che durante la stagione autunno/inverno disputavano i tornei nella propria zona di appartenenza, per poi unirsi e affrontare i vari tornei nazionali organizzati dalla FIGC. Un percorso durato anni, interrotto solo parzialmente dalla pandemia, che culmina proprio nel campionato di Eccellenza femminile regionale 2021/2022 e che ha visto le ex bambine della riunione di Luras del 2014 disputare la stagione nelle fila dell’Olbia Calcio 1905.