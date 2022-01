Scuole chiuse in Sardegna per contrastare il covid

Le lezioni riprenderanno il 10.

La scuola sarda si ferma per 2 giorni, fino al 10 gennaio, giorno in cui riprenderanno le regolarilezioni. Non per regalare un lungo ponte a studenti e docenti, ma per permettere alle aziende sanitarie locali di approntare un sistema di screening efficace alla ripresa delle lezioni.

Pertanto, domani e sabato le scuole rimarranno chiuse, e le lezioni riprenderanno dopo il ponte dell’Epifania, probabilmente precedute da test anticovid di massa della popolazione studentesca prima dell’ingresso negli istituti scolastici.

Di seguito il testo dell’ordinanza n.1del presidente della regione:

“Art.1) Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione Autonoma

della Sardegna sono sospese per le giornate del 7 ed 8 gennaio 2022. Le medesime

riprenderanno il loro regolare svolgimento, salvo nuove differenti determinazioni, a

decorrere dal 10 gennaio 2022;

Art.2) Le Aziende Socio-Sanitarie Locali della Regione Autonoma della Sardegna, nei

territori di rispettiva competenza, devono curare l’organizzazione di una campagna

di screening mirato alla popolazione studentesca, mediante adeguati test ad alta

specificità e sensibilità, da realizzarsi nei giorni precedenti la regolare ripresa delle

attività di didattiche di cui al precedente Art.1, con il coordinamento di COR.SA ed

in raccordo con i team operativi del Commissario Straordinario per l’emergenza

Covid_19, con l’Anci Sardegna e con l’Ufficio Scolastico Regionale;

Art. 3) La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al

Ministro della Salute, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli

Assessori regionali, all’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, alle Aziende

Socio-Sanitarie Locali (AA.SS.LL) della Sardegna, agli amministratori straordinari

delle Province, al Sindaco della Città metropolitana di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni

della Sardegna, all’ANCI Sardegna”.