Calcio, il Porto Rotondo ingaggia il centrocampista Diego Pala

Giocatore con un ottimo curriculum.

È uno dei tre rinforzi di spessore, uno per reparto, in trattative col Porto Rotondo. Fumata bianca per Diego Pala, classe 1992, centrocampista cresciuto nell’Olbia. Ha esordito in serie C a 16 anni per poi trasferirsi nella Primavera del Genoa. L’anno successivo è approdato alla Primavera della Lazio.

In seguito, nuovamente all’Olbia in Eccellenza con vittoria del campionato. Con l’Olbia ha militato anche in Serie D, prima di trasferirsi al Budoni, sempre in serie D. Poi, nella sua carriera tappe a Calangianus in Eccellenza, a San Teodoro in Eccellenza, alla Canelli Savio in Eccellenza, nuovamente al Calangianus in Eccellenza.

Per via del lavoro ha fatto 5 mesi all’Illvamaddalena in Promozione e altri cinque a Luogosanto, prima della pandemia.

(Visited 71 times, 71 visits today)