Dal Coni un prestigioso riconoscimento all’Ilvamaddalena

Il riconoscimento del Coni all’Ilvamaddalena.

Il Coni ha ufficialmente comunicato all’Asd Ilvamaddalena 1903 l’assegnazione della prestigiosa Stella d’Oro al Merito Sportivo. Questo riconoscimento di alto valore viene conferito annualmente a solo una ventina di società sportive in tutta Italia, e quest’anno Ilvamaddalena è l’unica rappresentante della Sardegna a riceverlo.

L’ingresso in questo ristretto gruppo di eccellenze sportive è per il club fonte di grande orgoglio e motivazione a migliorarsi sempre di più. La cerimonia di consegna delle benemerenze avverrà a Roma la prossima primavera, un appuntamento a cui la società sarda parteciperà con entusiasmo, consapevole dell’importanza di questo traguardo per tutta la comunità sportiva regionale.

