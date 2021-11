Calcio, il Porto Rotondo torna alla vittoria, la soddisfazione di mister Rassu

L’analisi della partita del Porto Rotondo.

Il Porto Rotondo interrompe la sfortunata serie di risultati negativi tra le mura amiche, battendo per 1 a 0 il forte Taloro Gavoi in una partita in cui era importante vincere e ritrovare fiducia e certezze smarrite con i risultati negativi.

“Sono più stanco di quando gioco e sono contentissimo – racconta Giovanni Rassu – allenatore per la seconda volta in stagione in sostituzione di Simone Marini, squalificato per due giornate -. In settimana siamo stati sempre positivi, sereni, e determinati nel preparare la partita per vincere, nonostante il valore degli avversari. A differenza delle altre volte non abbiamo regalato il primo tempo e abbiamo risposto colpo su colpo. La loro doppia ammonizione con successiva doppia espulsione ha sicuramente inciso. Poi 9 contro 11 eravamo avvantaggiati, ma abbiamo cercato di ragionare senza forzare le giocate. Abbiamo cercato il gol ed è arrivato il gran gol di Varrucciu di testa, poi abbiamo continuato a giocare su questa falsariga. Abbiamo concesso degli angoli, e c’è stato un calo, forse un po’ di paura dovuta al precedente periodo negativo, ma abbiamo retto e portato a casa la vittoria. La volevamo a tutti i costi, e approccio, sacrificio, voglia e concentrazione sono stati fondamentali per l’obiettivo. Ci serviva sbloccarci in ottica classifica e mentalmente. Siamo stati super.”.

La partita è stata come un secondo esordio per il 17enne Davide Delogu, mezzala ex Primavera dell’Olbia, dopo quello durato pochissimi minuti contro il Castiadas: “Ho saputo prima di iniziare la partita che sarei stati titolare. sentivo un po’ di tensione all’ingresso in campo, ma mi sono divertito Dopo la prima giocata buona è venuto tutto da sè. Partita difficile, con molto nervosismo in campo, ma per fortuna è andata bene. Abbiamo vinto e questo ci dà più fiducia, perché pur giocando bene, abbiamo perso delle partite.” Per un giovane che entra a far parte di una nuova squadra è fondamentale il rapporto coi “grandi”: “Qui mi sono trovato bene subito, i compagni più grandi danno molti consigli e caricano prima della partita. Se sbagli ti correggono, ma sempre in maniera costruttiva, e questo dà una mano a migliorare”.