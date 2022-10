Il San Teodoro-Porto Rotondo vince e si porta in zona playoff.

Continua la serie positiva del San-Teodoro-Porto Rotondo nel campionato di Eccellenza 2022-2023. La squadra gallurese in casa batte la Nuorese 3 a 1 e si porta in zona playoff con 20 punti in 12 giornate, 8 in più di quelli conquistati lo scorso campionato nell’intero girone di andata.

A passare in vantaggio è la Nuorese, al 27′, con Di Nardo, che ribadisce in rete il pallone dopo una parata di Deiana. I galluresi rimangono in 10 per l’espulsione di Piemonte, ma riescono a trovare il pareggio soltanto al 45′ con Pala, bravo a superare il portiere della Nuorese in uscita con un pallonetto.

Nella ripresa il San Teodoro-Porto Rotondo inizia col piglio giusto fin dalle prime battute, trovando un calcio di rigore per fallo su Mulas. Trasforma al 2′ Ruzzittu. Il 3 a 1 arriva con Mulas, ancora su rigore. Poi la consueta girandola di cambi prima del fischio finale.

“Ci siamo prima complicati un po’ la vita, anche se non eravamo partiti male – afferma Simone Marini, allenatore dei viola -. Dopo il gol della Nuorese ci siamo un po’ innervositi, e posso dire serenamente che l’espulsione di Piemonte è assurda, perchè si poteva sanzionare al massimo con un giallo. Per fortuna siamo riusciti a pareggiare con una prodezza di Pala prima della fine del primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia. Molte verticalizzazioni, ottimo atteggiamento, e potevamo fare anche più gol, ottimo secondo tempo anche da parte di chi è subentrato. Ci siamo esposti poco agli attacchi avversari, e non avevamo la sensazione di essere con un uomo in meno. Il lavoro del preparatore atletico Rotelli è veramente un ottimo lavoro, perchè ci mette in condizione di avere gambe”

Un altro passo in avanti verso la salvezza comoda, obiettivo della squadra gallurese: “Non dobbiamo guardare chi è davanti a noi, ma tenere lontana la zona calda, anche per poter affrontare tutte le partite serenamente – prosegue Marini -. Abbiamo tante soluzioni, oggi ad esempio hanno giocato titolari il portiere Deiana e il centrocampista Saiu e hanno fatto un’ottima partita. Sono contento per l’atteggiamento di tutta la squadra. Adesso guardiamo avanti, continuando a giocare partita per partita, il prossimo weekend avremo il turno di riposo, poi torneremo in campo contro una big, il Budoni, che è di un’altra categoria. Arrivarci con un buon bottino di punti ci permette di affrontarli in maniera aperta, serenamente. Fa certamente piacere avere conquistato finora 20 punti, in realtà 21 sul campo – per via della sconfitta a tavolino col Sant’Elena Quartu per via di un disguido con la FIGC -. Fa piacere parlare del miglioramento rispetto al girone di andata dello scorso anno”.

In questo momento occorre non soffermarsi sulla classifica, che vede il San Teodoro-Porto Rotondo in piena zona playoff: “I ragazzi se la stanno giocando davvero con tutti, anche nelle sconfitte le partite son sempre state tirate, quindi fa piacere e ci fa lavorare in maniera più serena, si sente anche meno la fatica. Ma è sempre bene ricordare da dove si arriva e dove si vuole andare, per evitare delusioni e perdere l’effetto positivo per il morale di ciò che stiamo facendo di buono, dato che siamo in pieno obiettivo per il momento. La nostra politica di fare un passo alla volta senza soffermarci sulla classifica ci consente di andare avanti senza voli pindarici e senza abbatterci se dovesse arrivare una sconfitta. Così possiamo far bene e valorizzare il lavoro di tutto lo staff, un ottimo lavoro corale. Andiamo avanti così, con concretezza e con tanta fiducia, sperando di continuare su questa linea anche con squadre che sulla carta hanno ambizioni diverse dalla nostra”.

Qualche ora dopo la vittoria contro la Nuorese, la squadra è stata colpita da un lutto. “Dopo la fine della vittoriosa partita contro la Nuorese – si legge nel comunicato del San Teodoro-Porto Rotondo – è giunta la brutta notizia della scomparsa della madre del dirigente e ds della US San Teodoro-Porto Rotondo, Vincenzo Nardo. Il Presidente, i Dirigenti, lo Staff e tutti i giocatori dedicano a Vincenzo la vittoria di ieri e si stringono a lui con un forte abbraccio”.



SAN TEODORO-PORTO ROTONDO: Deiana, Frisciata, Delogu, Malesa, Muzzu, Varrucciu, Casula, Saiu, Mulas, Pala, Ruzzittu. In panchina: Melis, Fideli, Saggia, Piemonte, Cianfrocca, Murgia, Spano, Mourot, Marongiu. Allenatore: Marini.

NUORESE: Scarella, Mastro, Piriottu, Nicol, Rantucho, Bussu, Di Nardo, Tiddia, Dem, Cocco, Demurtas. In panchina: Calia, Cau, Zola, Puddu, Loi, dessì, Saba, Solinas, Chessa. Allenatore: Ludovico Chessa.

RETI: 27′ Di Nardo (N ), 45′ Pala (S)

AMMONIZIONI: Piriottu (N ), Dem (N ), Mastio (N ), Tiddia (N ), Rantucho (N ), Varrucciu (S)

ESPULSIONI: Piemonte (S), Piriottu (N )

