Calcio, Serie C: l’Olbia ferma la seconda della classe.

1 a 1 con il Pontedera al Nespoli, terzo punto consecutivo per i galluresi.

L’Olbia ferma la second forza del campionato, un Pontedera che non riesce a mostrare al pubblico olbiese la superiorità che una posizione in classifica così importante avrebbe potuto fare immaginare. Succede tutto nel finale del primo tempo. In gol il Pontedera al 45′ con un gran tiro al volo di Ropolo su schema da corner. Risponde l’Olbia al 47′, sempre da corner, con La Rosa, che festeggia la centesima presenza in maglia bianca con il colpo di testa che regala all’Olbia il terzo pareggio consecutivo e un buon punto contro una squadra forte.

I bianchi riagganciano la Giana Erminio a quota 14 punti e restano vicini al gruppone in lotta per la salvezza.

“Oggi faccio i complimenti ai ragazzi per la prestazione che hanno offerto e per come hanno saputo giocare compatti – afferma il tecnico dei bianchi Oscar Brevi -. Ancora una volta siamo stati bravi a reagire alle difficoltà, anche se è chiaro che l’Olbia ha bisogno di vincere e non di pareggiare. Abbiamo affrontato alla pari una squadra che, dicono i numeri in classifica, ha un grande valore e concede pochissimo all’avversario. È chiaro che avendo tanti giocatori indisponibili, nel momento in cui scarseggiano lucidità e forza d’urto, paghiamo dazio perché non c’è la possibilità di cambiare. È successo a Gorgonzola ed è successo ancora oggi: ci è mancata la forza per tenere i ritmi alti nei 20′ finali. Tuttavia, l’ho detto anche ai ragazzi negli spogliatoi, la mentalità che stiamo avendo è quella giusta. Dobbiamo aiutarli a mettersi alle spalle questi mesi complicati e a far passare la paura perché le qualità ci sono. Ora sotto con il Siena, andiamo giocarcela al massimo delle nostre forze”.

“Abbiamo approcciato bene la gara e penso che, in campo, non si sia vista la differenza in classifica – afferma Luca La Rosa – . Certo, il Pontedera gioca con maggiore serenità e questo aiuta, però ci prendiamo questo punto che dà continuità al lavoro e ai risultati. Stiamo ritrovando fiducia: ora pensiamo al Siena, dobbiamo guardare avanti perché basta davvero poco per colmare il gap. Il traguardo delle 100 presenze mi rende orgoglioso aver raggiunto questo risultato con la maglia della mia città. Il prossimo? La salvezza, ne sono sicuro”.

TABELLINO

Olbia-Pontedera 1-1 | 22ª giornata

OLBIA: Aresti, La Rosa, Gozzi, Altare, Demarcus (76’ Mastino), Pennington, Giandonato, Biancu, Pisano, Cocco (67’ Parigi), Ogunseye. A disp.: Crosta, Van der Want, Zugaro, Dalla Bernardina, Pitzalis, Belloni, Verde. Allenatore: Oscar Brevi

PONTEDERA: Mazzini, Piana, Risaliti, Benassai, Pavan, Serena (63’ Semprini), Caponi, Bernardini, Ropolo, Barba (78’ Giuliani), De Cenco. A disp.: Sarri, Salvi, Cigagna, Bardini, Visconti, Balloni. A disposizione: Ivan Maraia

ARBITRO: Daniele De Santis (Lecce). Assistenti: Francesco Valente (Roma 2) e Francesco Rizzotto (Roma 2)

MARCATORI: 45’ Ropolo (P), 47’ pt La Rosa

AMMONITI: 52’ Pennington, 60’ Piana (P), 62’ Giandonato, 73’ Pavan (P), 92’ Caponi (P)

NOTE: Recupero: 2’ pt, 3′ st. Spettatori: 803

