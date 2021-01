Calcio, Serie D, l’Arzachena Academy pareggia il derby col Carbonia

Gara condizionata dal vento.

Pari deciso dai rigori tra Arzachena e Carbonia. In una gara condizionata dal forte vento, a Molino nel primo tempo per i padroni di casa ha risposto Cappai ad inizio ripresa per gli ospiti con le due compagini che si dividono, così, la posta in palio. Tra tre giorni gli smeraldini saranno nuovamente in campo, sempre al “Pirina”, nel recupero della 7^ giornata contro il Team Nuova Florida.

ARZACHENA ACADEMY 1 vs CARBONIA 1



Arzachena: 22 Al-Tumi, 3 Paolini, 4 Bonacquisti, 5 Ungaro (37′ p.t. Marinari), 7 Congiu K. (28′ s.t. Dore), 8 Olivera (28′ s.t. Manca), 10 Molino, 11 Loi (37′ s.t. Rossi), 13 Congiu A., 19 Bachini, 32 Defendi (33′ s.t. Kassama)

All. Sig. Cerbone

A disp: 1 Ruzittu, 6 Vitale, 17 Rossi, 18 Kassama, 20 Bellotti, 21 Manca, 23 Marinari, 26 Fusco, 27 Dore

Carbonia: 1 Carboni, 4 Serra (21′ s.t. Tetteh), 5 Cestaro, 6 Bagaglini, 10 Piredda, 13 Cannas (9′ s.t. Agostinelli), 14 Palombi (22′ p.t. Odianose), 17 Cappai, 20 Salvaterra, 22 Isaia (31′ s.t. Pischedda), 24 Russu (24′ s.t. Soumare)

All. Sig. Mariotti

A disp: 12 Bigotti, 8 Tetteh, 9 Gjuci, 11 Stivaletta, 15 Agostinelli, 16 Odianose, 18 Pischedda, 19 Costa, 25 Soumare

Marcatori: 36′ p.t. rig. Molino (A), 2′ s.t. rig. Cappai (C)

Ammoniti: Al-Tumi (A), Tetteh (C), Odianose (C), Soumare (C)

Espulsi: /

Recupero: 2′ p.t. – 5′ s.t.

Note: gara disputata a porte chiuse come da DPCM del 16/01/21

