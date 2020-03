Calcio, Serie D. Giornata nera per Arzachena Academy e Budoni

L’Arzachena Academy perde contro il Muravera, il Budoni perde contro l’Ostia Mare.

Giornata negativa per le due galluresi della Serie D.

ARZACHENA ACADEMY 1 – 2 MURAVERA – Una sconfitta immeritata per l’Arzachena, che passa subito in vantaggio con il gol di Tommaso Gentile al 7′. L’Arzachena domina, ma al 32′ il Muravera pareggia con il gol di Satta. Nel secondo tempo la gara esprime equilibrio fino al 7′, quando Peana viene espulso. L’Arzachena si riorganizza e prova a pungere, giungendo in numerose occasioni davanti alla porta avversaria, Ma quando la partita è ormai indirizzata verso la fine, Legal, al 44′, porta in vantaggio i gialloblù sarrabesi. Per la squadra di Giorico è la quarta sconfitta consecutiva.

Arzachena: Ruzittu, Peana, Lordkipanidze, Galdean (24’st Steri), Bragagnolo (1’st Sirigu), Gentile T., Haruna (18’st Rossi), Olivera, Ponsat (43’st Pozzebon), Ruzzittu, Santinon (28’st Marinari). A disposizione Cotardo, Patta, Gentile P e Mannoni. Allenatore Mauro Giorico.

Muravera: Martorel, Satta, Spanu, Legal, Vignati, Bruno (26’st Cadau), La Vista (32’st Masia), Bonacquisti, Manca (29’st Mereu), Marongiu, Nurchi (40’st Loi). A disposizione Atzori, Kadi, Gutierrez, Cadau, Kujabi e Vienna. Allenatore Francesco Loi.

Arbitro: Palmieri di Conegliano.

Reti: al 7’pt Gentile T., al 32’pt Satta, al 44’st Legal.

BUDONI 0 – 2 OSTIA MARE – L’Ostia Mare passa al 2′, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Poche occasioni nel primo tempo, nei primi 20′ sembra prevalere l’Ostia Mare, poi è il Budoni a essere pi presente nella trequarti avversaria, anche se la partita non decolla. Al 29′ l’Ostiamare rompe gli equilibri con De Sousa. All’inizio della ripresa Odianose sfiora di testa la rete del pareggio. Poi il portiere sardo para un colpo di testa di De Sousa a colpo sicuro. Il Budoni si salva sulla linea poco dopo, sul tiro di Ferrari. L’Ostia Mare raddoppia al 28′ con Renzetti, poi inizia la girandola d cambi che conduce la partita verso la fine. Il Budoni ora ha 4 punti di distanza dalla penultima, e la salvezza appare ormai una impresa disperata.

