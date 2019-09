Calcio, Serie D. I risultati delle squadre della Gallura

Bene l’Arzachena in trasferta, il Budoni cade in casa.

La terza giornata del campionato di serie D si conclude con una sconfitta per il Budoni in casa contro il Trastevere Calcio per 1 a 3.

A Luccurrai gli uomini di Hervatin giocano un buon primo tempo, che viene sigillato da una rete di Odianese al 42′.

Nel secondo tempo il Trastevere Calcio cambia registro e appare inarrestabile: Lorusso al 15′ della ripresa segna il gol del pareggio. Appena 2′ dopo, grazie a un rigore concesso alla squadra ospite per un fallo di mano, è Tajarol a segnare la rete del vantaggio per i laziali. Alti otto minuti, e arriva la rete di Capodaglio al 25′ a chiudere definitivamente una partita sfortunata per il Budoni Calcio.

Sorte diversa per l’altra squadra gallurese della Serie D, l’Arzachena Academy, impegnata in trasferta contro l’Ostia Mare all’Anco Marzio. Gli smeraldini passano in vantaggio al 24′ del primo tempo con una rete di Alessandro Steri e finiscono la prima frazione di gara in avanti. Gli uomini di mister Giorico riescono a salvaguardare il risultato per tutto il secondo tempo e fanno ritorno a casa con 3 preziosi punti, spegnendo i sogni di gloria dell’Ostia Mare, che in settimana aveva dichiarato di puntare al risultato utile.

