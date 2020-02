Calcio, Serie D: vittoria per l’Arzachena, trasferta con sconfitta per il Budoni

Vittoria in casa per gli smeraldini , il Budoni ultimo in classifica.

ARZACHENA ACADEMY COSTA SMERALDA 4 – 0 CASSINO CALCIO

L’Arzachena batte in casa il Cassino 4 a 0 e mette in cassaforte punti importanti per la salvezza. “Prestazione sontuosa – si legge nel comunicato della società -. I biancoverdi oggi hanno asfaltato letteralmente il Cassino, 4-0 pratica chiusa già nella prima frazione di gioco. La squadra oggi ha dato una lezione di calcio ad una delle migliori del campionato. Volevamo i tre punti ed i tre punti sono arrivati. Questa squadra ha dato più volte dimostrazione di saper giocare a calcio e di non essere inferiore a nessuno”. Dopo 11′ è stato Pozzebon a segnare la prima rete. Di Danilo Ruzzittu le reti del 24′ e del 30′. Nella ripresa l’Arzachena ha gestito il triplo vantaggio ed ha calato il poker al 21′ con Steri.

Arzachena: Ruzittu, Lordkipanidze (39’st Patta), Haruna (10’st Gentile P.), Galdean, Gentile T., Peana, Islamj, Steri, Ruzzittu, Pozzebon (45’st Lolli), Rossi (36’st Carboni). A disposizione Cotardo, Arboleda, Bragagnolo, Lolli, Menichelli e Ponsat. Allenatore Mauro Giorico.

Cassino: Della Pietra (1’st Del Giudice), Tomassi, Centra (1’st Cocorocchio), Carcione (41’st Reali), Mazzei, De Marco, Darboe, Ricamato, (1’st Negro), Tribelli, Abreu (36’st Salera). A disposizione Reali. Allenatore Corrado Urbano.

Arbitro: Vailati di Crema.

Reti: all’11’pt Pozzebon, al 24’pt e al 30’pt Ruzzittu, al 21’st Steri.

ACADEMY LADISPOLI 2 – 0 BUDONI CALCIO

Il Ladispoli non fallisce l’ultima chiamata per la salvezza, e aggancia il Budoni in classifica battendo 2-0 la squadra della Gallura. Gara priva di emozioni nella prima parte, solo un episodio per parte da annotare. Al 24′ su angolo di Raimo, Farris di testa sfiora il gol del vantaggio. Il Ladispoli risponde con Pesce che colpisce un palo da posizione ravvicinata. Nel secondo tempo il Ladispoli ha cercato la vittoria con maggiore convinzione. Manoni al 24’ porta in vantaggio i laziali. Al 34′ lo stesso Manoni subisce un fallo sanzionato col calcio di rigore. E’ Pesce a trasformare il calcio di rigore.

BUDONI: Idrissi, Bonu, Raimo (1’ st Galeotti), Spina, Farris, Varrucciu (28’ st Villa), Congiu, Murgia (33’ st Giacomo Santoro), Papini, Manno (35’ st Cissè), Scanu A disp. Trini, Rodrigurz, Saiu, F. Murgia, Monza. All. Gianluca Hervatin

LADISPOLI: A. Salvato, G. Salvato, Antonangeli (19’ st Manzari), De Fato (44’ st Di Grazia), Colacicchi, Giannetti, Zucchi (45’ st Gabriele Santoro), Tollardo, Di Mario (22’ st Del Signore), Manoni, Amorosino (38’ st Fagioli) A disp. Giordani, Gallitano, D’Aguanno, Rossetti. All. Michele Zeoli

ARBITRO: Vacca di Saronno.

RETI: 28’ pt Di Mario (rig), 36’ st Del Signore.

