Il campione olbiese Gigi Datome torna a giocare in Italia

Sarà all’Olimpia Milano.

L’olbiese Gigi Datome torna in Italia dopo 7 anni. Nell prossima stagione giocherà all’Olimpia Milano. Era da molto tempo che l’AX inseguiva il capitano della nazionale Italiana. Manca solo l’ufficialità, ma dopo il via libera del Fenerbahçe è cosa fatta.

L’ultima squadra italiana di Datome fu la Virtus Roma nella stagione nel 2013, poi a luglio di quell’anno si trasferì in Nba, per poi approdare nel 2015 in Turchia al Fenerbahçe.

Gigi Datome, 32 anni, firmerà un triennale per il ritorno nel campionato italiano, aspettando l’emozione del ritorno in Sardegna per la sfida contro la Dinamo Sassari.

