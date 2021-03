Un caso di coronavirus nell’Olbia calcio.

La società Olbia Calcio ha reso noto che nella giornata di ieri è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra.

In conformità al Protocollo vigente, la Società rimane a stretto contatto con le autorità sanitarie per monitorare la situazione. Il controllo fuori routine, effettuato con tampone molecolare, si era reso necessario in quanto il tesserato aveva manifestato un lieve malessere e faringodinia.

