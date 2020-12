Colpo di mercato del Porto Rotondo: ingaggiato Rutzittu, ex dell’Arzachena in Serie C

Danilo Rutzittu torna al Porto Rotondo dopo le esperienze in Serie C e Serie D.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, non si riferiva al calcio Venditti quando ha scritto “Amici mai“, che sarebbe il perfetto sottofondo musicale per la notizia di calciomercato che scuote dal torpore la massima serie calcistica regionale.

Il Porto Rotondo ha una nuova punta, e si tratta di un ritorno, il secondo ritorno. È Danilo Rutzittu il nuovo attaccante di peso che la squadra stava cercando dopo la separazione con Mulas al termine della scorsa stagione.

L’attaccante, classe 1997, ha già militato due volte coi biancazzurri di Olbia, con cui ha esordito in Promozione tra i “grandi” a 15 anni, trovando il primo gol alla seconda presenza. Nel 2013 entra a far parte degli Allievi Nazionali del Varese, e successivamente della Berretti della squadra lombarda. Nella stagione 2015/16 approda al Novara, che in estate lo cede in prestito in Serie D alla Varesina, dove rimane fino a gennaio 2017 quando, firmando per il San Teodoro torna definitivamente in Sardegna. Col San Teodoro conquista ai playout la salvezza in Serie D nella stagione 2016-17. L’estate successiva torna a casa, e firma col Porto Rotondo, con cui vince il campionato di Promozione segnando 40 gol tra campionato e Coppa Italia.

Lo nota l’Arzachena Calcio Costa Smeralda guidata da Mauro Giorico, che lo porta in Serie C, dove l’allenatore algherese elogia il suo spirito di sacrificio e la sua duttilità, e lo prova con successo anche come interno di centrocampo, oltre che come attaccante, in totale 31 partite e 3 reti. Nel 2019 viene convocato dalla Nazionale Universitaria Italiana di calcio, guidata dall’ex tecnico del Cagliari Daniele Arrigoni. Rutzittu prosegue nella stagione 2019/2020 con l’Arzachena Academy Costa Smeralda in Serie D, con 16 partite e 4 gol prima della sospensione del campionato a causa del covid-19.

All’inizio della stagione 2020/2021 l’attaccante firma per la Torres, ma con la squadra rossoblù non riesce a trovare lo spazio desiderato. Rutzittu matura infine la decisione – firma del contratto avvenuta il 7 dicembre 2020 – di tornare a giocare per la terza volta col Porto Rotondo, in Eccellenza, sperando di rilanciarsi, come l’ultima volta.

