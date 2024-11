A Tempio arriva una nuova pediatra, ecco chi è

La nuova pediatra a Tempio Pausania.

La dottoressa Romina Sale ha ricevuto l’incarico di titolarità come pediatra nell’Ambito Territoriale Unico del Distretto di Tempio Pausania. Dopo il pensionamento del dottor Ferdinando Savigni sono quindi nuovamente due i Pediatri presenti nell’Ambito, dove oltre alla dottoressa Sale opera anche il dottor Giuseppe Cherchi.

La pediatra ha aperto il proprio ambulatorio a Tempio Pausania in via San Lorenzo 8 e avrà a disposizione anche gli ambulatori della Asl Gallura presenti nei diversi comuni, per proiettarsi nel territorio sulla base delle esigenze dei piccoli assistiti. La Direzione del Distretto di Tempio Pausania, nel ringraziare il dottor Savigni per il servizio reso alla collettività in tanti anni con dedizione e grande professionalità, chiede ai genitori dei bimbi rimasti privi di assistenza di recarsi presso gli uffici Scelta e Revoca al sesto piano dell’ospedale Paolo Dettori per effettuare la scelta del nuovo pediatra oppure di formalizzarla online attraverso il portale https://zente.sardegnasalute.it/.

