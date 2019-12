Le iniziative.

Una festa all’insegna del numero 6! Domenica prossima, in occasione della partita tra Geovillage Hermaea Olbia e Volley Soverato, la società biancoblù celebrerà non solo i 6 anni di militanza nel secondo campionato nazionale (record assoluto per una società sarda), ma anche un altro traguardo non da poco, ovvero i 6mila like sui social ufficiali.

Numerose le iniziative studiate ad hoc dal reparto marketing dell’Hermaea, a cominciare da un allettante sconto sul prezzo del biglietto d’ingresso al PalAltoGusto. Per assicurarsi un posto in tribuna per la partita contro Soverato, infatti, basteranno 6 euro (contro i 10 previsti solitamente), ma non è finita qui. I primi 6 tifosi che acquisteranno il biglietto intero per la sfida di domenica riceveranno in omaggio la sciarpa ufficiale dell’Hermaea, mentre per tutti gli altri supporters ci sarà comunque la possibilità di ottenerla a un prezzo scontato (6 euro anziché i soliti 15).

