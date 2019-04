I migliori corridori della Sardegna a Olbia.

Si apre la stagione ciclistica in Gallura. Il 7 aprile avrà luogo ad Olbia la prima gara dell’attività agonistica su strada. Tutti i migliori corridori della Sardegna si riuniranno in città, questa domenica, per la 54esima edizione della Coppa Dentoni, manifestazione a carattere dilettantistico che ogni anno ha luogo sul nostro territorio.

La partenza è fissata per le 9:30. Da via dei Lidi i ciclisti proseguiranno su viale Aldo Moro verso il bivio per Porto Rotondo. Percorreranno poi la strada panoramica Golfo Aranci – Olbia e rientreranno attraverso la zona industriale nuovamente in via dei Lidi, completando il primo giro di un percorso lungo complessivamente 60 Km.

“Tra Allievi e Juniores ci si aspetta più di una cinquantina di corridori – afferma Giovanni Usai, presidente della società ciclistica Terranova Fancello -. Saranno pochi meno, invece, gli atleti della categoria Esordienti del primo e secondo anno che prenderanno parte, quello stesso pomeriggio, alla Coppa Tipografia La Nebiolina, arrivata ormai alla 31esima edizione”.

Gli atleti affronteranno un percorso di 30 Km, ovvero un solo giro del tracciato della Coppa Dentoni, e partiranno, sempre da via dei Lidi, alle 16 circa. Durante la competizione sarà sospesa la circolazione stradale per consentire il transito della carovana sul territorio comunale.

Il momento di maggior impatto per il traffico cittadino sarà probabilmente quello tra le 10 e le 11 del mattino, quando i ciclisti percorreranno la parte del tracciato che interessa la sopraelevata nord.

(Visited 57 times, 62 visits today)