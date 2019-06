Nei giorni scorsi si è disputata la coppa Italia per Regioni di Taekwondo, denominata anche Olimpic Dreem Cup, nella splendida cornice del Foro Italico

Ai freschi vincitori del campionato sardo Simone Deiana, Martina Varrucciu e Luisa Ledda, già in pianta stabile della rappresentativa sarda da 3 anni, si è aggiunto quest’anno il giovane talento di Dorgali Massimo Vargiu, anche lui appartenente alla squadra TKD Terranova di Olbia, capitanata dai maestri Marco Varrucciu e Roberto Carrus.



Percorso insidioso e duro per la Vice Campionessa Italiana Martina Varrucciu che come Luisa Ledda è uscita al primo turno, con qualche rimpianto per un fastidioso dolore muscolare avvertito dopo il campionato regionale, svoltosi solo 15 giorni prima, che non le ha permesso di esprimersi al meglio.

I due atleti esponenti maschili del Team Terranova, Simone e Massimo, sbaragliavano la concorrenza nelle fasi eliminatorie dimostrando grande talento.

Simone Deiana si è fermato in semifinale, perdendo di misura con il campione Italiano – Regione del Lazio – e conquistando la medaglia di bronzo.

Massimo Vargiu è arrivato in finale, aggiudicandosi la medaglia d’argento. Grande risultato, considerando che il ragazzo è entrato nei cadetti A da soli sei mesi e che ha stupito tutti gli addetti ai lavori.

Soddisfatto il maestro Varrucciu, anche ala luce di tutti i sacrifici fatti dai suoi giovani atleti che si sottopongono a tante ore di duro lavoro senza mai mollare. “Questi risultati premiano il lavoro di tutta la squadra e ci danno nuovi stimoli per il futuro“, ha affermato il maestro.

(Visited 41 times, 41 visits today)