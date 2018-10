La coppia Gallu-Pirisinu vincono al Rally Città di Pistoia

Grande prova per l’equipaggio sardo.

Si è conclusa con il Rally Città di Pistoia la stagione d’oro del pilota nuorese Andrea Gallu e del navigatore di origini galluresi, Giuseppe Pirisinu. Portano in Sardegna la Coppa Aci riservata ai vincitori della Coppa Italia 3^ zona raggruppamento A6/R2/K10.

La prima delle quattro gare in programma si è disputata in Sardegna con il Rally Terra Sarda – Ogliastra, chiuso da Andrea e Giuseppe all’ottavo posto assoluto e primo di classe, stagione proseguita poi al Reggello in provincia di Firenze dove però l’equipaggio sardo non era presente per impegni lavorativi di Giuseppe nel mondiale rally wrc. Dopo il 12° assoluto al rally del Matese in Campania, è stata la volta dell’ultimo appuntamento al Rally di Pistoia, dove Gallu-Pirisinu, tra problemi e varie peripezie, hanno conquistato il primo di classe A6 e di conseguenza il titolo Aci Coppa Italia di raggruppamento.

“È stata una gara stupenda – ha dichiarato a caldo Andrea Gallu – , sofferta e molto impegnativa. Correre di notte con condizioni climatiche estreme è stata una vera sfida che con il mio navigatore abbiamo affrontato e vinto, portando la macchina in pedana d’arrivo con un primo di classe in tasca. Essendo alle prime armi vincere un trofeo come questo è davvero una grande soddisfazione per me e Giuseppe che mi ha accompagnato in questa grandiosa esperienza. Ringrazio gli sponsor, tutta la mia famiglia e i numerosi amici che ci hanno seguito da casa; mentre Giuseppe Pirisinu dichiara: È stata una gara intensa ed impegnativa, abbiamo commesso anche degli errori ma tutto serve per crescere e migliorarsi. Alla fine il duro lavoro e l’impegno è stato ripagato andando a vincere il Coppa Italia del nostro raggruppamento. È una bella emozione e soprattutto sono contento per Andrea, una grossa soddisfazione per me e il Team Autoservice Sport”.

La vettura utilizzata per questo Campionato è stata la piccola Peugeot 106 Rally di classe A6, preparata dal team Julli, con i colori giallo blu del Team Autoservice Sport del patron Cenzo Ledda. In carriera Andrea Gallu ha disputato ben 7 gare, debuttando al Rally del Vermentino 2016 navigato dalla sorella, Sara Gallu, concluso con un 5° di A7.

Più intensa la carriera del codriver Giuseppe Pirisinu che vanta quasi 15 gare. Il debutto nel 2016 anche per lui al Rally del Vermentino con Andrea Addis. Nella sua carriera vanta una gara mondiale, il Rally Italia Sardegna nel 2017 (35° piazza assoluta) ed inoltre anche la partecipazione al Campionato Europeo al Rally dell’Elba Storico con Giulio Pes, attuale Presidente dell’Automobile Club Sassari.

